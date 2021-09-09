جلسة صلح تعيد 1.3 مليون ريال لورثة عامل متوفى في الرياض

نجحت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في استعادة حقوق عامل سعودي متوفى لصالح ورثته بنحو 1.3 مليون ريال تمثل مستحقاته النظامية، وذلك من خلال جلسة صلح، عقدت اليوم الخميس.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي أن الصلح تم بين الطرفين بعد جلستين للتسوية الودية بين وكيل المنشأة ووكيل الورثة.

وبين أن الجلستين كانتا افتراضيتين ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمّالية بين العامل وصاحب العمل والتي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة والوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي في مثل هذه القضايا تحال الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.