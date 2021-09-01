الممرض الذي أنقذ راكبة على متن رحلة داخلية يروي القصة.. وكيف تعامل معها (فيديو)

روى الممرض الذي نجح في إنقاذ راكبة تعرضت لهبوط حاد في الضغط خلال تواجدها على متن إحدى الرحلات الداخلية تفاصيل الواقعة، وكيف تعامل مع الحالة.

وقال الممرض بدر بن عناد، إنه لاحظ خلال سفره على متن رحلة داخلية يوم الاثنين الماضي متوجهة من القريات إلى الرياض، تعرض راكبة لحالة صحية طارئة.

وأشار في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن الحالة الصحية بدأت بعد انطلاق الرحلة بنصف ساعة، مشيراً إلى أن المريضة كانت في حال سيئة ويخرج من فمها بعض السوائل.

ولفت إلى أنه حرص على تنويم المريضة على جانبها والحفاظ على عدم فقدها الوعي، مع تقديم الإسعافات الأولية لها حتى انتهى وقت الخطر.