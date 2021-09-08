وزير الخارجية يلتقى نظيره الأردني بمقر الجامعة العربية في القاهرة

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.