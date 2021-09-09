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بمواعيد حجز إلكترونية وأوقات محددة..”النقل” تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية

بمواعيد حجز إلكترونية وأوقات محددة..”النقل” تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية

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بمواعيد حجز إلكترونية وأوقات محددة..”النقل” تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية

بمواعيد حجز إلكترونية وأوقات محددة..”النقل” تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية
http://almnatiq.net/?p=1025421
واس

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ برنامجا لتنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة في المملكة، وفق عدة مراحل تبدأ أولاها في مدينة جدة، حيث سيكون دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وسيمكّن هذا البرنامج الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بالمدن، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف.

كما سيساعد البرنامج في تسريع عمليات الشحن في مدن ومناطق المملكة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية، وتوفير التقارير اللازمة وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير القطاع، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتقليل الخسائر المالية للناقلين.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن برنامج حجز مواعيد دخول الشاحنات للمدن سيُتيح المزيد من التكامل والعمل بشكل أفضل في عمليات إدارة وتنظيم تنقل جميع الشاحنات في المملكة والاستفادة من البيانات والمعلومات لتطوير نشاط نقل البضائع.

وسيسهل هذا التكامل والترابط التقني من ضبط هذه الخدمة، حيث سيتم رصد الشاحنات المخالفة التي ستدخل المدن في أوقات المنع من خلال نظام رصد آلي على الطرق الرئيسة في جميع مدن المملكة، ومن ثَمّ ضمان التنقل الصحيح والنظامي للشاحنات.

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