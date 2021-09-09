بالنتائج والأرقام.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية 2021

المناطق - وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدًا، في حين حصل حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدًا فقط.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل قد تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016 بعد أن أوصلته النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي إلى الحكومة.

وقالت الداخلية المغربية إن نتائج الانتخابات أظهرت حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدًا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدًا، والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدًا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدًا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدًا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدًا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدًا.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35 %، مقابل 42 % في عام 2016، حي شارك في الانتخابات 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016.

الانتخابات المغربية 2021

وجرت الانتخابات المغربية يوم أمس الأربعاء 8 سبتمبر 2021، حيث انطلقت الانتخابات التشريعية والبلدية الثالثة من نوعها في عهد الدستور الجديد في المملكة.

ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزبًا على 395 مقعدًا لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليونا و983 ألفًا و490 صوتًا.

وتنقسم مقاعد البرلمان إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.

وعلى هذا النحو تجرى الانتخابات المغربية بالجمع بين نظامي القوائم والفردي، حيث يعتمد نظام القائمة في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

الأحزاب المتنافسة.. خطوات ما بعد الاقتراع



وبحسب التعديل الأخير لنظام الانتخابات يتم توزيع المقاعد بناء على حساب الأصوات وليس التمثيل النسبي.

وفور الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديدة من الحزب المتصدر للانتخابات، ويكلف العاهل المغربي رئيس الحكومة بإعداد لائحة تضم مقترحات بشأن أسماء الوزراء، كما يتشارك الحزب صاحب الأكثرية النيابية الحكومة مع أحزاب أخرى لتحقيق أغلبية برلمانية.

وتشير التقديرات إلى أن الأحزاب الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة هي؛ “الأصالة والمعاصرة”، “التجمع الوطني للأحرار”، “الاستقلال”، “العدالة والتنمية”.

وتضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا)، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎

كورونا وانتخابات المغرب 2021

وبسبب الجائحة قررت السلطات المغربية منع التجمهر واحترام الإجراءات الاحترازية، عدم تجاوز التجمعات الدعائية في الفضاءات العمومية المُغلقة منها والمفتوحة 25 شخصاً، منع نصب خيام وتنظيم الولائم، عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات خلال القوافل، كما حظرت أيضا توزيع المنشورات الدعائية.

واعتمد المغرب 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 مراقب للقيام بعملية مراقبة الانتخابات، بحسب بيان للمجلس.

كما تم اعتماد أكثر من 4600 مراقب ومراقبة يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.