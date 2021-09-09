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«الأمن البيئي» يضبط مقيمًا مخالفًا بحوزته 1056 طائر في الرياض

«الأمن البيئي» يضبط مقيمًا مخالفًا بحوزته 1056 طائر في الرياض
الأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=1025449
المناطق - واس:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مقيمًا من الجنسية السورية مخالفًا لنظام البيئة بحوزته 1056 طائر “دخّل” معدّ للبيع في مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية، تم ضبط المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض 999 و996 في جميع مناطق المملكة.

 

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