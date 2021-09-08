إسقاط «مفخخة دون طيار» غرب صعدة.. ومقتل 4 عناصر للحوثي في تعز

المناطق - وكالات:

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مفخخة دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وقال قائد ألوية الصقور في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي، إن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة فأسقطها الجيش الوطني ودمرها.

وعلى صعيد متصل، قتل أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، وأصيب 10 آخرون بجروح مختلفة، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طاقمًا للميليشيا الحوثية خلف تبة القرن بجبل هان؛ ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الميليشيا وإصابة 10 آخرين كانوا متواجدين في المكان.

وكسرت قوات الجيش الوطني هجومًا عنيفًا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مساء أمس، في جبهة الدفاع الجوي، وكبّدتها خسائر في الأرواح والمعدّات العسكرية.