“النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة خلال شهر أغسطس.

وتهدف أعمال الصيانة، إلى رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

ونجحت الوزارة في تنظيف مجاري الأودية، وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ5,825 موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد 397 موقعًا.

وجرى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي 865,289 مترًا مكعبًا، كما قامت الوزارة بتحسين جودة الطرق الترابية والأسفلتية بإجمالي أطوال بلغت 3,645 كم.