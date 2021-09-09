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وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية

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وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية
http://almnatiq.net/?p=1025474

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم  بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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