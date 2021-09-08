احدث الأخبار

أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء
منطقة الجوف
 “النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس
محليات
 الكشف عن أبرز المرشحين لقيادة تراكتور أمام النصر
أبرز المواد
 وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية
منوعات
 إسقاط «مفخخة دون طيار» غرب صعدة.. ومقتل 4 عناصر للحوثي في تعز
أبرز المواد
 طالبان تُغير اسم المطار الرئيسي في العاصمة كابل
دولي
 «الأمن البيئي» يضبط مقيمًا مخالفًا بحوزته 1056 طائر في الرياض
أبرز المواد
 بالنتائج والأرقام.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية 2021
أبرز المواد
 تراكتور الإيراني يُحدد هوية مدربه الجديد قبل التوجه إلى الدوحة
أهم الاخبار
 أمانة عسير: تحدیث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة “بلدي”
المناطق
 الأزمات تتوالى.. تراكتور يقبل استقالة مدرب الفريق الأول
أهم الاخبار
 بمواعيد حجز إلكترونية وأوقات محددة..”النقل” تنظم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية
محليات
أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

منطقة الجوف
“النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس

“النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس

محليات
الكشف عن أبرز المرشحين لقيادة تراكتور أمام النصر

الكشف عن أبرز المرشحين لقيادة تراكتور أمام النصر

أبرز المواد
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية

منوعات

أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء
http://almnatiq.net/?p=1025478

أعلنت أمانة منطقة الجوف، تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، وذلك بهدف التسهيل على المُستفيدين في إصدار رخصة البناء وتحسين تجربة المُستفيد.

 

ويأتي التحديث الجديد من خلال إتمام إصدار رخصة البناء عبر المكتب الهندسي المصمم من خلال منصة “بلدي” في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

 

وأكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة “بلدي” من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يوجه بالبدء بمسوحات المرصد الحضري في سكاكا

أمير الجوف يوجه بالبدء بمسوحات المرصد الحضري في سكاكا
مسك تحتفل بختام مسار الجوف لبرنامج صوت الشباب بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف

مسك تحتفل بختام مسار الجوف لبرنامج صوت الشباب بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف
أمانة الجوف تنفذ حزمة من أعمال الصيانة والإصلاحات في شوارع وأحياء المدن لتحسين المشهد الحضري 

أمانة الجوف تنفذ حزمة من أعمال الصيانة والإصلاحات في شوارع وأحياء المدن لتحسين المشهد الحضري 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*