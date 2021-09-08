أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

أعلنت أمانة منطقة الجوف، تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، وذلك بهدف التسهيل على المُستفيدين في إصدار رخصة البناء وتحسين تجربة المُستفيد.

ويأتي التحديث الجديد من خلال إتمام إصدار رخصة البناء عبر المكتب الهندسي المصمم من خلال منصة “بلدي” في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة “بلدي” من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.