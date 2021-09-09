«الحج والعمرة»: أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال محرم

قال وكيل وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، اليوم الخميس، إن الوزارة أصدرت 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال شهر المحرم 1443هـ.

ولفت “سعيد” خلال مداخلة مع برنامج “نشرة الرابعة” المذاع على قناة “العربية”، إلى أن الوزارة تهتم بالمحافظة على سلامة القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من المعتمرين والمصلين والزوار، مشيرا إلى استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال مواسم ربيع الأول ورجب ورمضان، وذلك من خلال نموذج “العمرة الآمنة” للقادمين من خارج السعودية.

ولفت وكيل الوزارة إلى ضرورة ارتباط النموذج بإحدى شركات العمرة، التي توفر تقديم كافة الخدمات الميدانية للمعتمر طيلة مدة إقامته داخل المملكة.

وأضاف أنه توجد بروتوكولات واشتراطات تطبقها المرافق ودور الإيواء “الفنادق” المرخصة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، وداخل حافلات النقل الآمن أثناء تفويجهم عبر منافذ الدخول والخروج للحرم المكي.