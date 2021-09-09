احدث الأخبار

«الحج والعمرة»: أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال محرم
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تطلق 6 منصات تعليمية إلكترونية لخدمة الطلاب
محليات
 أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء
منطقة الجوف
 “النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس
محليات
 الكشف عن أبرز المرشحين لقيادة تراكتور أمام النصر
أبرز المواد
 وزير الخارجية يناقش مع نظيره الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية والدولية
منوعات
 إسقاط «مفخخة دون طيار» غرب صعدة.. ومقتل 4 عناصر للحوثي في تعز
أبرز المواد
 طالبان تُغير اسم المطار الرئيسي في العاصمة كابل
دولي
 «الأمن البيئي» يضبط مقيمًا مخالفًا بحوزته 1056 طائر في الرياض
أبرز المواد
 بالنتائج والأرقام.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية 2021
أبرز المواد
 تراكتور الإيراني يُحدد هوية مدربه الجديد قبل التوجه إلى الدوحة
أهم الاخبار
 أمانة عسير: تحدیث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة “بلدي”
المناطق
«الحج والعمرة»: أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال محرم

«الحج والعمرة»: أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال محرم

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تطلق 6 منصات تعليمية إلكترونية لخدمة الطلاب

جامعة الملك خالد تطلق 6 منصات تعليمية إلكترونية لخدمة الطلاب

محليات
أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

أمانة الجوف تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

منطقة الجوف
“النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس

“النقل” تنتهي من صيانة عدد من الطرق خلال أغسطس

محليات

«الحج والعمرة»: أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال محرم

«الحج والعمرة»: أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال محرم
http://almnatiq.net/?p=1025485

قال وكيل وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، اليوم الخميس، إن الوزارة أصدرت 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة خلال شهر المحرم 1443هـ.

ولفت “سعيد” خلال مداخلة مع برنامج “نشرة الرابعة” المذاع على قناة “العربية”، إلى أن الوزارة تهتم بالمحافظة على سلامة القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من المعتمرين والمصلين والزوار، مشيرا إلى استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال مواسم ربيع الأول ورجب ورمضان، وذلك من خلال نموذج “العمرة الآمنة” للقادمين من خارج السعودية.

ولفت وكيل الوزارة إلى ضرورة ارتباط النموذج بإحدى شركات العمرة، التي توفر تقديم كافة الخدمات الميدانية للمعتمر طيلة مدة إقامته داخل المملكة.

وأضاف أنه توجد بروتوكولات واشتراطات تطبقها المرافق ودور الإيواء “الفنادق” المرخصة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، وداخل حافلات النقل الآمن أثناء تفويجهم عبر منافذ الدخول والخروج للحرم المكي.

روابط ذات صلة

“24 رحلة أسبوعياً”.. طيران الإمارات تستأنف خدماتها إلى المملكة

“24 رحلة أسبوعياً”.. طيران الإمارات تستأنف خدماتها إلى المملكة
بقيمة 8.29 مليار ريال.. “المملكة القابضة” تبيع نصف حصتها بـ”فورسيزونز” للملياردير الأمريكي بيل غيتس

بقيمة 8.29 مليار ريال.. “المملكة القابضة” تبيع نصف حصتها بـ”فورسيزونز” للملياردير الأمريكي بيل غيتس
الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*