“التصرفات العقارية وتأخر الشحنات”..  تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”

نشر الحساب المختص بأخبار الزكاة والضرائب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، منشورا توعويا حول أبرز الأسئلة الأسبوعية الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”.
وتناول المنشور مجموعة من الأسئلة الشائعة خلال أسبوع وجاء على رأسها، الموضوعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وكذلك الأسئلة المتعلقة بتأخر الشحنات في الجمارك.
وفيما يلي أبرز ما جاء في المنشور:
تعرّف على أبرز الأسئلة الأسبوعية الشائعة عن #الزكاة_والضريبة_والجمارك pic.twitter.com/W5JYMwsdBZ
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 9, 2021
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