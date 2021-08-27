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“التصرفات العقارية وتأخر الشحنات”..  تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”

“التصرفات العقارية وتأخر الشحنات”..  تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”

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“التصرفات العقارية وتأخر الشحنات”..  تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”

“التصرفات العقارية وتأخر الشحنات”..  تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”
http://almnatiq.net/?p=1025521

نشر الحساب المختص بأخبار الزكاة والضرائب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، منشورا توعويا حول أبرز الأسئلة الأسبوعية الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”.

 

وتناول المنشور مجموعة من الأسئلة الشائعة خلال أسبوع وجاء على رأسها، الموضوعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وكذلك الأسئلة المتعلقة بتأخر الشحنات في الجمارك.

 

وفيما يلي أبرز ما جاء في المنشور:

 

 

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