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طقس الجمعة.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق بالمملكة

طقس الجمعة.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1025523

توقّع خبراء الأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات جازان وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة، إنه من المنتظر أن تشهد هذه المناطق أمطار متوسطة، كما توقّع نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق شمال شرق ووسط المملكة وتمتد حتى منطقة نجران.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في ينبع، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.

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