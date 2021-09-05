أسماء آل سويد : أسعار النوادي النسائية الرياضية أصبحت “فلكية” (فيديو)

قالت المدربة الرياضية أسماء آل سويد، أسعار النوادي النسائية الرياضية أصبحت “فلكية”، مشيرة إلى أن أسعار الاشتراك للنساء في 3 أشهر فقط تعادل الاشتراك السنوي للرجال.

وأضافت “آل سويد” خلال حديثها لقناة “الإخبارية” إن أسعار الاشتراك في النوادي النسائية الرياضية تتراوح ما بين 3 : 6 آلاف ريال وقد تصل إلى 10 آلاف ريال في الاشتراك السنوي، وهو أمر فوق طاقة الكثير من النساء.

وتابعت: “مقابل أن أدفع سعر فلكي في فترة وجيزة من الممكن أن أقيم نادي في البيت، وبعض الفتيات تحتاج للجسم وبخاصة لاعبات ألعاب القوى”.