أسماء آل سويد : أسعار النوادي النسائية الرياضية أصبحت “فلكية” (فيديو)

قالت المدربة الرياضية أسماء آل سويد، أسعار النوادي النسائية الرياضية أصبحت “فلكية”، مشيرة إلى أن أسعار الاشتراك للنساء في 3 أشهر فقط تعادل الاشتراك السنوي للرجال.
وأضافت “آل سويد” خلال حديثها لقناة “الإخبارية” إن أسعار الاشتراك في النوادي النسائية الرياضية تتراوح ما بين 3 : 6 آلاف ريال وقد تصل إلى 10 آلاف ريال في الاشتراك السنوي، وهو أمر فوق طاقة الكثير من النساء.
وتابعت: “مقابل أن أدفع سعر فلكي في فترة وجيزة من الممكن أن أقيم نادي في البيت، وبعض الفتيات تحتاج للجسم وبخاصة لاعبات ألعاب القوى”.
فيديو | المدربة الرياضية أسماء آل سويد: أسعار النوادي النسائية الرياضية "فلكية".. وسببها "الضريبة الوردية" #الراصد pic.twitter.com/GWJBjplIOq
— الراصد (@alraasd) September 9, 2021
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