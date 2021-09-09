«بدأ عاملا صغيرا وتحول لأبرز رواد الصناعة المصرية».. رحيل رجل الأعمال محمود العربي

أعلنت وسائل إعلام مصرية مساء اليوم، وفاة رجل الأعمال المصري الكبير محمود العربي، مؤسس مجموعة العربي عن عمر ناهز 89 سنة، بعد أن استطاع تحقيق ثروة هائلة تقدر بـ 22 مليون دولار.

وكشفت مصادر مقربة من الراحل محمود العربي، أنه توفي بعد 4 أشهر من المعاناة الصحية في المستشفى نتيجة لأمراض الشيخوخة، بحسب الوطن المصرية.

ونقلت الصحف والقنوات المصرية العديد من المقولات المأثورة للعربي، تزامنا مع الإعلان عن وفاته، ولعل أبرزها: “كنت أوفر مبلغ 30 أو40 قرشا سنويا أعطيها لأخي لكي يأتي لي ببضاعة من القاهرة قبل عيد الفطر، وكانت هذه البضاعة عبارة عن ألعاب نارية وبالونات، وكنت أفترشها أمام منزلنا لأبيعها لأقراني وأكسب فيها حوالي 15 قرشا”.

وواصل: “بقيت على هذا المنوال حتى بلغت العاشرة، حيث أشار أخي على والدي أن أسافر إلى القاهرة للعمل بمصنع روائح وعطور وكان ذلك في عام 1942م، وعملت به لمدة شهر واحد وتركته لأني لا أحب الأماكن المغلقة والعمل الروتيني”.