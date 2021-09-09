استشاري: الأشخاص الذين يعملون بالليل أكثر عرضة لتلك الأمراض (فيديو)

حذر استشاري طب النوم، الدكتور أحمد باهمام، من استمرار العمل ليلاً وعدم أخذ ساعات النوم الكافي فيه.

وقال باهمام في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الأشخاص الذين يعملون في الليل أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب.

ولفت إلى أن المملكة حققت إنجازاً في مسألة نشر إرشادات عالية المستوى عن النوم، موضحاً أن البالغين يحتاجون إلى 7 ساعات نوم بالليل، وكبار السن إلى 8 ساعات بالليل.