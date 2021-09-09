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فيديو.. استشاري يقدم نصائح ذهبية لتعديل الساعة البيولوجية للطلاب

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فيديو.. استشاري يقدم نصائح ذهبية لتعديل الساعة البيولوجية للطلاب

فيديو.. استشاري يقدم نصائح ذهبية لتعديل الساعة البيولوجية للطلاب
http://almnatiq.net/?p=1025546

قال استشاري طب النوم أحمد باهمام، إن التعرض للضوء من شبابيك الفصل يساعد على تعديل الساعة البيولوجية للطلاب.

وأضاف “باهمام” خلال حديثه لـ”الإخبارية”: “الضوء هو العامل الأساسي الذي يساعد الإنسان على استعادة نشاطه، والتفرقة بين الليل والنهار، مضيفًا: “لتعديل الساعة البيولوجية يجب أن نبدأ من الضوء، لذا يجب أن تكون الإضاءة قوية في الفصول وضرورة وجود إضاءة خارجية قوية، لتعديل الساعة البيولوجية”.

كما نضح الطلاب بضرورة تجنب الغفوات في النهار بعد العودة من المدرسة، لأن ذلك يؤثر على ساعات النوم بالليل”.

وكانت الإخبارية قد نشرت فيديو يوثق معاناة الطلاب نتيجة لعدم حصولهم على القسط الكافي من النوم قبل الذهاب إلى المدارس، حيث أكد الطلاب أنهم يشعرون بعدم القدرة على التأقلم مع العودة الحضورية للدراسة، بعدما اعتادوا على الدراسة عن بُعد.

 

 

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