فيديو.. حارس أمن يعترض طريق وزير الرياضة.. وهكذا رد الأخير

اعترض حارس أمن طريق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أثناء دخوله لموقع حفل إطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية اليوم، حيث طلب الحارس من الوزير إبراز حالته الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وما كان من الوزير إلا أن امتثل لطلب الحارس ، حيث أظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول الوزير إلى مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وعند توجه للدخول طلب منه حارس الأمن إبراز تطبيق “توكلنا”؛ حيث استجاب الوزير لطلبه على الفور بدون تردد.

ووجد هذا الموقف استحساناً من الناشطين على موقع “تويتر” حيث أثنوا على مستوى التزام الوزير بالبروتوكولات الصحية المطبقة عند التجمعات من ارتداء الكمامة وإبراز الحالة الصحية، كما أشادوا بالتزام حارس الأمن بتطبيق النظام المتبع حتى مع الوزير.