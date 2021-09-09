احدث الأخبار

“مساند” تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي
منوعات
 فيديو.. استشاري يقدم نصائح ذهبية لتعديل الساعة البيولوجية للطلاب
أبرز المواد
 فيديو.. حارس أمن يعترض طريق وزير الرياضة.. وهكذا رد الأخير
أبرز المواد
 استشاري: الأشخاص الذين يعملون بالليل أكثر عرضة لتلك الأمراض (فيديو)
محليات
 «بدأ عاملا صغيرا وتحول لأبرز رواد الصناعة المصرية».. رحيل رجل الأعمال محمود العربي
دولي
 استعادة 6 مركبات مسروقة بمكة وضبط سارقيها
منطقة مكة المكرمة
 شاهد.. كلية الملك فهد البحرية تستقبل طلاب الدفعة 37
محليات
 أسماء آل سويد : أسعار النوادي النسائية الرياضية أصبحت “فلكية” (فيديو)
أبرز المواد
 “التصرفات العقارية وتأخر الشحنات”..  تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن “الزكاة والضريبة والجمارك”
محليات
 مساعد مدرب تراكتور يعلن رحيله عن الفريق
أهم الاخبار
 طقس الجمعة.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
“مساند” تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة

“مساند” تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة

أبرز المواد
ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

منوعات
فيديو.. استشاري يقدم نصائح ذهبية لتعديل الساعة البيولوجية للطلاب

فيديو.. استشاري يقدم نصائح ذهبية لتعديل الساعة البيولوجية للطلاب

أبرز المواد
فيديو.. حارس أمن يعترض طريق وزير الرياضة.. وهكذا رد الأخير

فيديو.. حارس أمن يعترض طريق وزير الرياضة.. وهكذا رد الأخير

أبرز المواد

“مساند” تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة

“مساند” تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1025565

أعلنت منصة مساند عن سحب  تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسييل ضمانها المالي لإرجاع الحقوق لأصحابها، وذلك بعد عدم التزامها بمعالجة الشكاوى الواردة بالمنصة عبر نظام إدارة الشكاوى.

كما أنذرت منصة مساند 64 مكتب استقدام آخر ومنحتهم مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعهم حول شكاوى العملاء ضدهم عبر المنصة.

يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه منصة مساند ما يزيد عن 90 مكتب استقدام مخالف بناءً على شكاوى العملاء وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة جميع الحقوق المالية لأصحاب العمل.

وحول إيقاف مكاتب الاستقدام أوضحت المنصة أنه في حال عدم التزام المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه يتم إيقاف المكتب، حيث تتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.

وأكدت منصة مساند مواصلة عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*