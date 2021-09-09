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أمانة العاصمة المقدسة تعلن تحديث إجراءات رخصة البناء

أمانة العاصمة المقدسة تعلن تحديث إجراءات رخصة البناء
http://almnatiq.net/?p=1025569

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، وتسهيلًا على المستفيدين في إصدار رخصة البناء.

 

ويأتي التحديث الجديد لإصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة “بلدي”، في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء

 

وشددت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة “بلدي” من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

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