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ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

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ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي
http://almnatiq.net/?p=1025572

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد ليونيد سلوتسكي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

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