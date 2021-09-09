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طقس الجمعة.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على 5 مناطق

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طقس الجمعة.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على 5 مناطق

طقس الجمعة.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على 5 مناطق
الطقس
http://almnatiq.net/?p=1025581
المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، حيث تشهد مناطق شمال شرق ووسط المملكة ومنطقة نجران، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، في تقريره، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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