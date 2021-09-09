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الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

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الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون
وزارة-الصحة
http://almnatiq.net/?p=1025583
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» إلى 39 مليون، عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وقالت الصحة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة: «بفضل الله أكثر من (39,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة».


ودعت  الوزارة المواطنين والمقيمين بالسعي للحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر تطبيق «صحتي» http://onelink.to/yjc3nj

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