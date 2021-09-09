الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» إلى 39 مليون، عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وقالت الصحة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة: «بفضل الله أكثر من (39,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة».
بفضل الله أكثر من (39,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/eKKdWb29HR
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 10, 2021
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين بالسعي للحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر تطبيق «صحتي» http://onelink.to/yjc3nj
التعليقات (٠) اضف تعليق