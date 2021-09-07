مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز بالحديدة

المناطق - وكالات:

تمكنت القوات المشتركة مساء الخميس من إحباط تحرك لمليشيات الحوثي جنوبي الحديدة بالساحل الغربي اليمني، أسفر عن مقتل 4 مسلحين حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية فإن وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة رصدت تحركات لمجموعات مسلحة حوثية في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حاولت التقدم صوب خطوط التماس.

وأضافت المصادر أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت التحركات الحوثية بالأسلحة المناسبة وأحبطتها على الفور، محققة إصابات دقيقة في صفوف الميليشيات.

وأكدت أن 4 مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز يدعى “أبو شموخ” تعرض لإصابة قاتلة، فضلًا عن تدمير طقم عسكري وعلى متنه ذخائر وأسلحة تابعة لعناصر الميليشيات.

وتابعت المصادر أن من تبقى من عناصر الميليشيات لاذ بالفرار تاركين جثث القتلى الحوثيين، وفق ما نقله إعلام القوات المشتركة.