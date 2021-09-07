احدث الأخبار

مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز بالحديدة
أبرز المواد
 الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون
صحة
 طقس الجمعة.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على 5 مناطق
أبرز المواد
 المعلمي: المؤسسات الأمنية في المملكة تملك تاريخا مشرفا في مواجهة الإرهاب
منوعات
 أمانة العاصمة المقدسة تعلن تحديث إجراءات رخصة البناء
منوعات
 “مساند” تسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي (فيديو)
منوعات
 فيديو.. استشاري يقدم نصائح ذهبية لتعديل الساعة البيولوجية للطلاب
أبرز المواد
 فيديو.. حارس أمن يعترض طريق وزير الرياضة.. وهكذا رد الأخير
أبرز المواد
 استشاري: الأشخاص الذين يعملون بالليل أكثر عرضة لتلك الأمراض (فيديو)
محليات
 «بدأ عاملا صغيرا وتحول لأبرز رواد الصناعة المصرية».. رحيل رجل الأعمال محمود العربي
دولي
 استعادة 6 مركبات مسروقة بمكة وضبط سارقيها
منطقة مكة المكرمة
مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز بالحديدة

مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز بالحديدة

أبرز المواد
الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

صحة
طقس الجمعة.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على 5 مناطق

طقس الجمعة.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على 5 مناطق

أبرز المواد
المعلمي: المؤسسات الأمنية في المملكة تملك تاريخا مشرفا في مواجهة الإرهاب

المعلمي: المؤسسات الأمنية في المملكة تملك تاريخا مشرفا في مواجهة الإرهاب

منوعات

مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز بالحديدة

مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز بالحديدة
مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين
http://almnatiq.net/?p=1025586
المناطق - وكالات:

تمكنت القوات المشتركة مساء الخميس من إحباط تحرك لمليشيات الحوثي جنوبي الحديدة بالساحل الغربي اليمني، أسفر عن مقتل 4 مسلحين حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية فإن وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة رصدت تحركات لمجموعات مسلحة حوثية في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حاولت التقدم صوب خطوط التماس.

وأضافت المصادر أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت التحركات الحوثية بالأسلحة المناسبة وأحبطتها على الفور، محققة إصابات دقيقة في صفوف الميليشيات.

وأكدت أن 4 مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز يدعى “أبو شموخ” تعرض لإصابة قاتلة، فضلًا عن تدمير طقم عسكري وعلى متنه ذخائر وأسلحة تابعة لعناصر الميليشيات.

وتابعت المصادر أن من تبقى من عناصر الميليشيات لاذ بالفرار تاركين جثث القتلى الحوثيين، وفق ما نقله إعلام القوات المشتركة.

روابط ذات صلة

«المعلمي» لـ «الأمم المتحدة»: السعودية دولة سلام منذ تأسيسها

«المعلمي» لـ «الأمم المتحدة»: السعودية دولة سلام منذ تأسيسها
«الإرياني»: ‏ميليشيا الحوثي لن ترضخ لدعوات التهدئة إلا تحت الضغط العسكري والسياسي

«الإرياني»: ‏ميليشيا الحوثي لن ترضخ لدعوات التهدئة إلا تحت الضغط العسكري والسياسي
جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

جرائم حرب شنيعة.. «وزراء الداخلية العرب» يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*