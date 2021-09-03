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“الخثلان”: الموت يوم الجمعة ليس دليلًا على حسن الخاتمة.. والحديث الوارد فيه “ضعيف”

“الخثلان”: الموت يوم الجمعة ليس دليلًا على حسن الخاتمة.. والحديث الوارد فيه “ضعيف”

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“الخثلان”: الموت يوم الجمعة ليس دليلًا على حسن الخاتمة.. والحديث الوارد فيه “ضعيف”

“الخثلان”: الموت يوم الجمعة ليس دليلًا على حسن الخاتمة.. والحديث الوارد فيه “ضعيف”
الشيخ سعد الخثلان
http://almnatiq.net/?p=1025590
محررو المناطق:
أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حقيقة من مات يوم الجمعة وُقي فتنة القبر ودليلاً على حسن الخاتمة.
قال الدكتور سعد الخثلان، خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة، “جاء عند الترمذي وأحمد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال “من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وُقي فتنة القبر”، ولكن هذا الحديث ضعيف، وجميع طرقه معلولة وضعيفة ولا يثبت هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية.
وأضاف ” الخثلان”، إن يوم الجمعة كغيره من الأيام والموت والدفن فيه لا يعتبر من حسن الخاتمة وليس لها أي مميزات، ولا يعد الموت فيه دليلاً على حسن الخاتمة.

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