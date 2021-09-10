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من خلال العرق.. جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا (فيديو)

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من خلال العرق.. جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا (فيديو)

من خلال العرق.. جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا (فيديو)
جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1025597
المناطق - وكالات:

طور علماء في تايلاند جهازًا يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر عرق الإبط وخلال 15 دقيقة فقط.

وكشفت شادن كولسينغ، من جامعة شولالونغكورن التي طوّرت الجهاز، أن دقته في الخروج بنتائج صحيحة وصلت إلى 95%.

وأضافت: «وجدنا أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يفرزون مواد كيميائية محددة للغاية، لقد استخدمنا هذه النتيجة لتطوير جهاز للكشف عن الروائح المحددة التي تنتجها بكتيريا معينة في عرق مرضى فيروس كورونا كوفيد- 19».

وتأمل شادن في إمكانية طرح الجهاز كبديل ميسور التكلفة لاختبارات المسحات الأكثر تكلفة التي تتطلب معالجة معملية.

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