إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار كثيف بولاية إلينوي الأمريكية

المناطق - وكالات:

وقع حادث إطلاق نار كثيف بمدينة إيست سانت لويس بولاية “إلينوي” الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة؛ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى جراء إصابتهم بجروح.

وقالت الشرطة المحلية، إنها تلقت معلومات مساء أمس الخميس، تشير إلى احتمال إصابة 12 شخصا بإطلاق نار، ولكن تم حتى الآن تأكيد إصابة 6 أشخاص فقط، يجري تقديم الرعاية الطبية لهم، وفقا لما ذكرته قناة “إن بي سي” الأمريكية.

وشنت السلطات حملة مطاردة للمشتبه بهم الذين اصطدموا بسيارة أثناء الفرار بقطار ركاب، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن رئيس البلدية وسلطات إنفاذ القانون، موضحة أن الشرطة تبحث الآن عن المشتبه بهم في منطقة غابات مجاورة.