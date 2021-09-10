احدث الأخبار

يُعد الأسرع نموًا في العالم.. 8 أعراض غير مرئية لمرض “باركنسون”
صحة
 رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»
أبرز المواد
 الصحة: 6 أعراض تستطيع بها تمييز ضربة الشمس عن غيرها
محليات
 “التعليم” تعلن مواعيد الترقيات للمعلمين والمعلمات عبر نظام “فارس”
أبرز المواد
 مرور الباحة: بدء التسجيل في استخراج رخص القيادة للنساء عبر “أبشر”
أبرز المواد
 إطلاق اسم شهيد الواجب العميد “الصواط” على الشارع الذي استشهد فيه بمكة
المناطق
 إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار كثيف بولاية إلينوي الأمريكية
دولي
 من خلال العرق.. جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا (فيديو)
صحة
 “الخثلان”: الموت يوم الجمعة ليس دليلًا على حسن الخاتمة.. والحديث الوارد فيه “ضعيف”
أبرز المواد
 مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين بينهم قيادي بارز بالحديدة
أبرز المواد
 الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون
صحة
 طقس الجمعة.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على 5 مناطق
أبرز المواد
يُعد الأسرع نموًا في العالم.. 8 أعراض غير مرئية لمرض “باركنسون”

يُعد الأسرع نموًا في العالم.. 8 أعراض غير مرئية لمرض “باركنسون”

صحة
رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»

رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»

أبرز المواد
الصحة: 6 أعراض تستطيع بها تمييز ضربة الشمس عن غيرها

الصحة: 6 أعراض تستطيع بها تمييز ضربة الشمس عن غيرها

محليات
“التعليم” تعلن مواعيد الترقيات للمعلمين والمعلمات عبر نظام “فارس”

“التعليم” تعلن مواعيد الترقيات للمعلمين والمعلمات عبر نظام “فارس”

أبرز المواد

إطلاق اسم شهيد الواجب العميد “الصواط” على الشارع الذي استشهد فيه بمكة

إطلاق اسم شهيد الواجب العميد “الصواط” على الشارع الذي استشهد فيه بمكة
العميد مبارك بن فالح الصواط
http://almnatiq.net/?p=1025606
محررو المناطق:

أنهت أمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط على نفس الشارع الذي استشهد فيه، تنفيذًا لتوجيه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتغيير المسمى من شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع إلى اسم الشهيد.

يأتي ذلك تخليدًا وتكريمًا لاسمه كأحد أبطال الوطن شهيد الواجب الذي استهدفته يد الغدر والخيانة والإرهاب أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله بعدما التحم معهم يدفعه حب الدين والمليك والوطن قبل 16 عامًا الموافق 11/ 5/ 1426 بحي الشرائع بمكة المكرمة، وانطلاقًا للمبدأ الذي رسمته المملكة بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم.

وثمن مدير مركز حي المعابدة سالم السواط موافقة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إطلاق اسم شهيد الوطن العميد مبارك الصواط على الشارع الذي استشهد فيه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*