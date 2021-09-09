مرور الباحة: بدء التسجيل في استخراج رخص القيادة للنساء عبر “أبشر”

المناطق - واس:

أكد مرور منطقة الباحة، على أن تم البدء في تسجيل مواعيد التقديم لاستخراج رخص القيادة للنساء، من خلال منصة “أبشر”.

وأضاف مرور منطقة الباحة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه على الراغبات في استخراج رخصة قيادة، الحصول على موعد عن طريق منصة “أبشر” وسوف تكون المواعيد متاحة على النحو التالي:

ـ مدرسة تعليم القيادة بالباحة – طريق العقيق، ستكون المواعيد متاحة اعتبارا من 12 صفر 1443 هـ.

ـ مدرسة تعليم القيادة بجامعة الباحة في بلجرشي، ستكون المواعيد متاحة اعتبارا من 19 صفر 1443 هـ.