الصحة: 6 أعراض تستطيع بها تمييز ضربة الشمس عن غيرها

محررو المناطق:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن كيفية تمييز أعراض ضربة الشمس عن غيرها.

وقالت صحة الرياض، عبر حسابها على «تويتر» إن أعراض ضربة الشمس تتمثل في حرارة واحمرار بالجلد، ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درج فأكثر.

كما شملت أعراض ضربة الشمس، ضربات نبض قوية، سريعة، صداع، دوخة وغثيان، فقدان الوعي، رؤية أسماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة)