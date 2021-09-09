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رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»

رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»

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رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»

رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»
الجماهير في «أبطال آسيا»
http://almnatiq.net/?p=1025631
محررو المناطق:

أعلن أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، مساء أمس الخميس، حضور الجماهير في الأدوار الاقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تحتضنها المملكة بنظام التجمع، خلال الفترة من 16 أكتوبر، وحتى موعد المباراة النهائية في 23 نوفمبر المقبل، وليس في ملاعب محايدة، حيث سيكون هناك حضور جماهيري.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زف بشرى سارة إلى ثنائي دوري المحترفين الهلال والنصر، في 20 أغسطس الفائت، بعدما أكد إقامة منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، مباراة والنهائي القاري في المملكة، ليعزز حظوظ ممثلي الوطن في استعادة اللقب الكبير.

وقرر الاتحاد القاري إقامة ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية بنظام التجمع، فيما تم اختيار كوريا الجنوبية لاستضافة مباريات منطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

واستقر الاتحاد الآسيوي، في 5 يوليو الماضي، على إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021، على أن يُقام الدورين ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، فيما تُجري المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

وقال القاسم، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق استراتيجية تطوير كرة القدم بالسعودية الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن أن إقامة مباريات البطولة في ملاعب محايدة، تعني عدم السماح بحضور الجماهير.

وأضاف أمين عام اتحاد الكرة السعودي: «رأينا هذا الأمر حتى في تصفيات كأس العالم، في المباريات التي أقيمت في قطر، حيث غابت الجماهير، لكن بالنسبة لاستضافة السعودية للأدوار النهائية، فإن البطولة ستقام بنظام التجمع، وليس في ملاعب محايدة، لذلك سيكون هناك حضور جماهيري».

ويُشارك الهلال والنصر في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث من المقرر أن يواجه أزرق الرياض نظيره استقلال طهران الإيراني، بينما يواصل العالمي البحث عن اللقب المفقود عندما يلتقى منافسه تركتور سازي الإيراني

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