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الجرام يبدأ بـ126.17 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات الجمعة

الجرام يبدأ بـ126.17 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات الجمعة

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الجرام يبدأ بـ126.17 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات الجمعة

الجرام يبدأ بـ126.17 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات الجمعة
أسعار الذهب في السعودية
http://almnatiq.net/?p=1025643
محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة تراجعا ملحوظًا، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 216.29 ريال (57.68 دولار)، فيما تراجع جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى 189.26 ريال (50.47 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، 162.22 ريال (43.26 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 126.17 ريال (33.65 دولار)، وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في نحو 6731.25 ريال (195 دولارًا)

كما هبط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1514.06 ريال (403.75 دولار).

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