قبل مواجهة “الهلال” المرتقبه.. “الاستقلال” يتسلح بـ 8 صفقات جديدة

محررو المناطق:

وقع فريق استقلال طهران الإيراني، 8 صفقات جديدة، استعدادًا لمواجهة الهلال، في دوري أبطال آسيا 2021.

حيث جاء توقيع الـ 8 صفقات الجديدة مع كل من: “علی رضا رضائي (حارس مرمى) – زبیر نیک نفس ( لاعب وسط) – أمیر حسین حسین زاده (جناج أیمن) – عارف آقاسي (مدافع) – محمدرضا ازادي (مهاجم) – أمین قاسمي نجاد (مهاجم) – جعفر سلماني (جناح) – أبوالفضل جلالي (ظهير أیسر)”.

ويستعد فريق الاستقلال الإيراني لخوض المباراة المقبلة ضد الهلال، يوم الإثنين الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب زعبيل بنادي الوصل في الإمارات،وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة الآسيوية.

وتأهل فريق الهلال إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته التي ضمت استقلول وأجمك وشباب أهلي دبي.

وعلى الجانب الأخر تأهل استقلال طهران إلى دور الـ16 بعدما، تصدر مجموعته التي ضمت الدحيل والأهلي والشرطة العراقي، حيث جمع 11 نقطة تربع بها على المركز الأول.