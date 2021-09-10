استحداث «التعقيم الضبابي» بمدارس وكليات ينبع (فيديو)

محررو المناطق:

أعلنت إدارة الهيئة الملكية بمحافظة ينبع، عن استحداث تقنية التبخير والتعقيم بالبخار (التعقيم الضبابي)، وذلك تزامنًا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد، وسعيًا لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية للمدارس.

وقالت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، أن التعقيم الضبابي يهدف لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية الآمنة بالمدارس، في ظل الظروف الراهنة لاحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم تعميم استخدام تقنية التعقيم الضبابي، في كافة المرافق بمدارس وكليات مدينة ينبع الصناعية.