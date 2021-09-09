بدءًا من الأحد المقبل.. احتساب غياب الطلاب غير المحصنين بجرعتين (فيديو)

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http://almnatiq.net/?p=1025665
محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم عن انتهاء مهلة تأجيل احتساب الغياب لطلبة التعليم من عمر 12 عامًا فما فوق وطلبة التعليم الجامعي والتدريب التقني لمن لا يكمل جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد غٍد الأحد.

وكانت وزارة التعليم قد قررت في وقت سابق تأجيل احتساب الغياب في أول أسبوعين من العام الدراسي لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين.

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضوريًة آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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