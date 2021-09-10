“المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة

محررو المناطق:

أعلن “المرور السعودي” آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة “عبر خطوات بسيطة”، مشيرًا إلى أن تفويض المركبة يحمي صاحبها من المخالفات.

وأضاف “المرور”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ ردًا على استفسار مواطن بشأن آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة، “أنه تتم مراجعة المرور، ثم تقديم ما يثبت بيع المركبة خارج المملكة، مع إرفاق اللوحات، وكذلك إرفاق رخصة السير”.

ومن جهة أخرى، أشار المرور إلى أن تفويض المركبة باسم شخص آخر يحمي صاحبها من تسجيل المخالفات وغيرها.