قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”

تعاقد نادي تراکتور مع فیروز کریمي کمدربًا للفریق خلفًا لـ”فراز کمالوند” قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسیا 2021.

وكان قد أعلن فراز کمالوند المدير الفني لفريق تراكتور الإيراني، تقديم استقالته من تدريب الفريق، مساء الخميس، قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام النصر.

وتقدم مدرب تراكتور الإيراني باستقالته من تدريب الفريق، بسبب الظروف التي يعاني منها الفريق مؤخرًا وعدم إقامة التدريبات لمدة ثلاثة أيام، وذلك بسبب وقف فعاليات النشاط بالنادي.

ويلعب النصر مباراته مع تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أسيا يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، الموافق 7 صفر 1443، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

وتأهل فريق النصر إلى دور الـ16 بعدما احتل صدارة مجموعته والتي ضمت السد وفولاذ والوحدات، بعد أن جمع 11 نقطة.

وعلى الجانب الأخر، تأهل تراكتور إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني من مجموعته التي ضمت الشارقة وباختاكور والقوة الجوية، بعد أن جمع 10 نقاط.