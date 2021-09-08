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“المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة

“المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة
الدكتور عبدالله المسند
http://almnatiq.net/?p=1025676
محررو المناطق:

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، إنه عادة ما تنشط الإنفلونزا في الأيام القادمة، نتيجة أن الليل يطول بمقدار دقيقة و 24 ثانية يومياً.

والإنفلونزا هي عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي (الأنف والحلقك الرئتين)، وتختلف هذه الإنفلونزا عن فيروسات إنفلونزا المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.

من جانب أخر توقع المسند على  صفحته بموقع «توتير» أن تتشكل الغيوم التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات اليوم، في كل من جازان عسير الباحة، وتمتد حتى أجزاء من مكة وربما جنوبي منطقة المدينة.

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