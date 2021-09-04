6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

محررو المناطق:

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إن قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم حافلة بـ6 مدن سعودية.

وأضاف أستاذ المناخ، أن مدينة ينبع سجلت أمس أعلى درجة حرارة في العالم 45.6م، لافتًا إلى درجة الحرارة بدأت في نصف الكرة الشمالي بالتراجع مع قرب الاعتدال الخريفي، في حين النصف الجنوبي في تزايد مع قرب الاعتدال الربيعي.