احدث الأخبار

6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة
صحة
 قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”
أبرز المواد
 “المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة
أبرز المواد
 بدءًا من الأحد المقبل.. احتساب غياب الطلاب غير المحصنين بجرعتين (فيديو)
أهم الاخبار
 استحداث «التعقيم الضبابي» بمدارس وكليات ينبع (فيديو)
محليات
 ضبط شخصين أثناء سرقتهما مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 متحدث التجارة: 5 خطوات وشرطين لإصدار السجل التجاري
أبرز المواد
 الجرام يبدأ بـ126.17 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات الجمعة
أهم الاخبار
 قبل مواجهة “الهلال” المرتقبه.. “الاستقلال” يتسلح بـ 8 صفقات جديدة
أبرز المواد
 يُعد الأسرع نموًا في العالم.. 8 أعراض غير مرئية لمرض “باركنسون”
صحة
 رسميًا.. فتح الأبواب أمام الجماهير في «أبطال آسيا»
أبرز المواد
6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد
“المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة

“المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة

صحة
قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”

قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”

أبرز المواد
“المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة

“المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة

أبرز المواد

6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
اعلى درجة حرارة في العالم
http://almnatiq.net/?p=1025688
محررو المناطق:

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إن قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم حافلة بـ6 مدن سعودية.

وأضاف أستاذ المناخ، أن مدينة ينبع سجلت أمس أعلى درجة حرارة في العالم 45.6م، لافتًا إلى درجة الحرارة بدأت في نصف الكرة الشمالي بالتراجع مع قرب الاعتدال الخريفي، في حين النصف الجنوبي في تزايد مع قرب الاعتدال الربيعي.

روابط ذات صلة

مُختص: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالمملكة خلال الأسابيع القادمة

مُختص: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالمملكة خلال الأسابيع القادمة
طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن

طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*