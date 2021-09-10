احدث الأخبار

“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية
أبرز المواد
 6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة
صحة
 قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”
أبرز المواد
 “المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة
أبرز المواد
 بدءًا من الأحد المقبل.. احتساب غياب الطلاب غير المحصنين بجرعتين (فيديو)
أهم الاخبار
 استحداث «التعقيم الضبابي» بمدارس وكليات ينبع (فيديو)
محليات
 ضبط شخصين أثناء سرقتهما مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 متحدث التجارة: 5 خطوات وشرطين لإصدار السجل التجاري
أبرز المواد
 الجرام يبدأ بـ126.17 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات الجمعة
أهم الاخبار
 قبل مواجهة “الهلال” المرتقبه.. “الاستقلال” يتسلح بـ 8 صفقات جديدة
أبرز المواد
 يُعد الأسرع نموًا في العالم.. 8 أعراض غير مرئية لمرض “باركنسون”
صحة
“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية

“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية

أبرز المواد
6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد
“المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة

“المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة

صحة
قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”

قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”

أبرز المواد

“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية

“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية
كورونا طويل الأمد
http://almnatiq.net/?p=1025693
المناطق - وكالات:

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا موجود ليبقى معنا وسيتطور مثل فيروسات الإنفلونزا الجائحة.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن فيروس كورونا سوف يتطور ليصبح أحد الفيروسات الأخرى التي تؤثر علينا.

واعتبر رواد مواقع التواص الاجتماعي تلك التصريحات بمثابة صدمة بين أوساط مجتمع الباحثين والعلماء، وكذلك الحكومات التي تمكنت من إعطاء اللقاح لمعظم سكانها.

كما وصفها البعض بـ «تصريحات متشائمة» كونها زادت من رفع مؤشر الخطر، ما يعني أن مسلسل الوفيات في تصاعد مستمر، وأن اللقاحات مهما تطورت فإن الفيروس لا يزال يتكيف معها ويتطور إلى متحورات جديدة، مع كل ذلك يعتقد خبراء الصحة أن احتمالات التعافي لا تزال ممكنة، وأن آمال عودة الحياة إلى طبيعتها ستعود بالتدريج.

وتوقع باحثون أميركيون أن الفيروس سيتحول إلى نزلة برد عابرة، وينتقل إلى قائمة الأمراض المعدية التي تعرف بالأمراض المتوطنة، لكن مع أعراض أخف ضررًا، توطن فيروس كورونا بين البشر وفق باحثين أميركيين لن يشكل خطرًا في عالم الأوبئة، وسيصبح مجرد مرض عابر خاصة في مراحل عمرية معينة.

ووفق ما جاء في موقع “هايل براكسيس” الطبي الألماني، فإن فريق الباحثين الأميركيين درسوا تطور فيروس كورونا في غضون عشر سنوات، معتقدين أنه سينتقل من وباء إلى مرض متوطن ويظل عند مستوى ثابت من العدوى بين السكان.

كما توقع الباحثون أن تصيب عدوى كوفيد_19 في المستقبل الأطفال في مرحلة مبكرة بين 3 إلى 5 سنوات، بإصابات خفيفة، مؤكدين أن هذه العدوى ستكون بمثابة مناعة تحميهم من الأمراض، كما يفترض الباحثون أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيكون أقل من معدل الأنفلونزا الموسمية على المدى الطويل، أي أقل من 0.1 %.

روابط ذات صلة

استحداث «التعقيم الضبابي» بمدارس وكليات ينبع (فيديو)

استحداث «التعقيم الضبابي» بمدارس وكليات ينبع (فيديو)
من خلال العرق.. جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا (فيديو)

من خلال العرق.. جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا (فيديو)
الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*