“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية

المناطق - وكالات:

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا موجود ليبقى معنا وسيتطور مثل فيروسات الإنفلونزا الجائحة.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن فيروس كورونا سوف يتطور ليصبح أحد الفيروسات الأخرى التي تؤثر علينا.

واعتبر رواد مواقع التواص الاجتماعي تلك التصريحات بمثابة صدمة بين أوساط مجتمع الباحثين والعلماء، وكذلك الحكومات التي تمكنت من إعطاء اللقاح لمعظم سكانها.

كما وصفها البعض بـ «تصريحات متشائمة» كونها زادت من رفع مؤشر الخطر، ما يعني أن مسلسل الوفيات في تصاعد مستمر، وأن اللقاحات مهما تطورت فإن الفيروس لا يزال يتكيف معها ويتطور إلى متحورات جديدة، مع كل ذلك يعتقد خبراء الصحة أن احتمالات التعافي لا تزال ممكنة، وأن آمال عودة الحياة إلى طبيعتها ستعود بالتدريج.

وتوقع باحثون أميركيون أن الفيروس سيتحول إلى نزلة برد عابرة، وينتقل إلى قائمة الأمراض المعدية التي تعرف بالأمراض المتوطنة، لكن مع أعراض أخف ضررًا، توطن فيروس كورونا بين البشر وفق باحثين أميركيين لن يشكل خطرًا في عالم الأوبئة، وسيصبح مجرد مرض عابر خاصة في مراحل عمرية معينة.

ووفق ما جاء في موقع “هايل براكسيس” الطبي الألماني، فإن فريق الباحثين الأميركيين درسوا تطور فيروس كورونا في غضون عشر سنوات، معتقدين أنه سينتقل من وباء إلى مرض متوطن ويظل عند مستوى ثابت من العدوى بين السكان.

كما توقع الباحثون أن تصيب عدوى كوفيد_19 في المستقبل الأطفال في مرحلة مبكرة بين 3 إلى 5 سنوات، بإصابات خفيفة، مؤكدين أن هذه العدوى ستكون بمثابة مناعة تحميهم من الأمراض، كما يفترض الباحثون أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيكون أقل من معدل الأنفلونزا الموسمية على المدى الطويل، أي أقل من 0.1 %.