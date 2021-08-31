احدث الأخبار

مواطن ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان (فيديو)
فيديو المناطق
 لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 “كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية
أبرز المواد
 6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة
صحة
 قبل مواجهة النصر.. “تراکتور” یعلن تعاقده مع فیروز کریمي مدربًا للفریق خلفا لـ”کمالوند”
أبرز المواد
 “المرور” يوضح آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة
أبرز المواد
 بدءًا من الأحد المقبل.. احتساب غياب الطلاب غير المحصنين بجرعتين (فيديو)
أهم الاخبار
 استحداث «التعقيم الضبابي» بمدارس وكليات ينبع (فيديو)
محليات
 ضبط شخصين أثناء سرقتهما مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 متحدث التجارة: 5 خطوات وشرطين لإصدار السجل التجاري
أبرز المواد
 الجرام يبدأ بـ126.17 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات الجمعة
أهم الاخبار
مواطن ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان (فيديو)

مواطن ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان (فيديو)

فيديو المناطق
لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل

لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل

أبرز المواد
“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية

“كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية

أبرز المواد
6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد

مواطن ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان (فيديو)

مواطن ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان (فيديو)
متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية
http://almnatiq.net/?p=1025700
محررو المناطق:

شغل متقاعد في جزيرة فرسان يدعى «زيلعي الزيلعي» وقت فراغه، منذ 16 عامًا بتحنيط الكائنات البحرية حتى أنشأ متحفًا بحريًا يزوره السيّاح وزوار الجزيرة.

وأشار المواطن إلى أنه من عشاق البحر، ومنذ 16 عامًا بدأ بالعمل في تحنيط الكائنات البحرية، وتنظيف وتحنيط الكائنات البحرية واستقبل الضيوف من المملكة وخارجها، وفقًا لـ «العربية».

وأضاف: «تقاعدت عن العمل وبدأت شوي شوي فيه حتى أصبح الموضوع محلي ثم دولي بمساعدة زوجتي وأصبح السياح وزوار الجزيرة يأتون لمشاهدة متحفي البحري».

روابط ذات صلة

أساء لعدد من الجهات الحكومية.. إحالة مواطن بجازان للنيابة العامة

أساء لعدد من الجهات الحكومية.. إحالة مواطن بجازان للنيابة العامة
50 ألف ريال غرامة وإغلاق المنشأة.. التجارة تكشف تفاصيل معاقبة مواطن خالف الأنظمة

50 ألف ريال غرامة وإغلاق المنشأة.. التجارة تكشف تفاصيل معاقبة مواطن خالف الأنظمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*