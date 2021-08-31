مواطن ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان (فيديو)

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شغل متقاعد في جزيرة فرسان يدعى «زيلعي الزيلعي» وقت فراغه، منذ 16 عامًا بتحنيط الكائنات البحرية حتى أنشأ متحفًا بحريًا يزوره السيّاح وزوار الجزيرة.

وأشار المواطن إلى أنه من عشاق البحر، ومنذ 16 عامًا بدأ بالعمل في تحنيط الكائنات البحرية، وتنظيف وتحنيط الكائنات البحرية واستقبل الضيوف من المملكة وخارجها، وفقًا لـ «العربية».

وأضاف: «تقاعدت عن العمل وبدأت شوي شوي فيه حتى أصبح الموضوع محلي ثم دولي بمساعدة زوجتي وأصبح السياح وزوار الجزيرة يأتون لمشاهدة متحفي البحري».