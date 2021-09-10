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لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل

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لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل

لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل
لقاح موديرنا الجديد
http://almnatiq.net/?p=1025701
المناطق - واس:
كشف شركة موديرنا في بيان لها عن وصولها إلى تطور لقاح أحادي الجرعة يجمع بين جرعة معززة ضد فيروس كورونا، وأخرى ضد الإنفلونزا.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “موديرنا” أطلقت على اللقاح الجديد اسم “إم آر إن إيه 1073″، موضحة أنه سيكون مزيجًا من اللقاح المضاد لكورونا التابع للشركة، مع لقاح الإنفلونزا الذي تطوره “موديرنا” أيضًا، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”موديرنا” ستيفان بانسيل في البيان، نعلن اليوم عن الخطوة الأولى في برنامج لقاح الجهاز التنفسي الجديد الخاص بنا مع تطوير لقاح جرعة واحدة يجمع بين جرعة معزز ضد كورونا وأخرى معززة ضد الإنفلونزا، ولا توجد حاليًا تفاصيل حول موعد بدء التجارب السريرية أو متى سيكون اللقاح متاحًا لعامة الناس.

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