ماذا يفعل القادم من دولة غير مسجل فيها “كورونا” الجديد؟.. «توكلنا» يجيب

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http://almnatiq.net/?p=1025705
محررو المناطق:

أوضح تطبيق توكلنا بعض الإجراءات للقادمين من خارج البلاد غير مسجل فيها كورونا الجديد.

جاء ذلك في رد من “توكلنا” على سؤال مقيم قال فيه: «محصن جرعتين داخل المملكة، قدمت من مصر من 6 أيام ومعي أبنائي هل يلزم بمجرد انتهاء الحجر 7 أيام تتغير حالته على توكلنا أم يجب إجراء مسحة لهم» ؟

ورد توكلنا بتغريدة عبر «تويتر»: «القادم من دولة غير مسجل فيها كورونا الجديد (اللون الأزرق) وغير محصن حسب توكلنا، يلزم خلال 8 ساعات من الوصول الدخول في توكلنا وتحديد السكن وتطبيق حجر 7 أيام في السكن ».

وأضاف تطبيق توكلنا، أنه يلزم من عمره 7 سنوات وأكثر عمل فحص في اليوم السادس من الوصول، وإذا كانت النتيجة سلبية يتم تعديل الحالة الصحية.

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