19,165 حالة وفاة.. إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي

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أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ

إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,493,769 إصابة وذلك حتى 9 سبتمبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,454,464، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,165، وحصل نحو 71,228,529 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا.