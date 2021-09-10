19,165 حالة وفاة.. إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ
إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,493,769 إصابة وذلك حتى 9 سبتمبر الجاري.
وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,454,464، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,165، وحصل نحو 71,228,529 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 9 سبتمبر 2021م
🔵 2,493,769 الإصابات المؤكدة
🟢 2,454,464 حالات التعافي
🔴 19,165 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 71,228,529 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/d39UoRL8ox
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) September 10, 2021
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