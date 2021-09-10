احدث الأخبار

الصحة: عند الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي الجرعتين لا حاجة لأخذ اللقاح مرة أخرى
أبرز المواد
 منها بلد عربي.. الولايات المتحدة تمدد الإعفاء من الترحيل لمهاجري 6 دول
محليات
 رئيس أوكرانيا: قد تندلع حرب شاملة بيننا وبين روسيا
دولي
 “الأرصاد” تحذر: طقس سيئ يضرب منطقة جازان.. وأمطار رعدية على 11 محافظة
أبرز المواد
 ماذا يفعل القادم من دولة غير مسجل فيها “كورونا” الجديد؟.. «توكلنا» يجيب
محليات
 الأمم المتحدة: طالبان استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في أفغانستان
دولي
 19,165 حالة وفاة.. إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 مواطن ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان (فيديو)
فيديو المناطق
 لقاح جديد من جرعة واحدة لمصابي “كورونا” والإنفلونزا معًا.. و”موديرنا” تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 “كورونا سيبقى معنا للأبد”.. تصريح صادم للصحة العالمية
أبرز المواد
 6 مدن سعودية ضمن قائمة أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “المسند” يحذر: نشاط لمرض الإنفلونزا في الأيام القادمة
صحة
الصحة: عند الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي الجرعتين لا حاجة لأخذ اللقاح مرة أخرى

الصحة: عند الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي الجرعتين لا حاجة لأخذ اللقاح مرة أخرى

أبرز المواد
منها بلد عربي.. الولايات المتحدة تمدد الإعفاء من الترحيل لمهاجري 6 دول

منها بلد عربي.. الولايات المتحدة تمدد الإعفاء من الترحيل لمهاجري 6 دول

محليات
رئيس أوكرانيا: قد تندلع حرب شاملة بيننا وبين روسيا

رئيس أوكرانيا: قد تندلع حرب شاملة بيننا وبين روسيا

دولي
“الأرصاد” تحذر: طقس سيئ يضرب منطقة جازان.. وأمطار رعدية على 11 محافظة

“الأرصاد” تحذر: طقس سيئ يضرب منطقة جازان.. وأمطار رعدية على 11 محافظة

أبرز المواد

19,165 حالة وفاة.. إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي

19,165 حالة وفاة.. إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي
إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=1025706
محررو المناطق:
أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ

إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,493,769 إصابة وذلك حتى 9 سبتمبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,454,464، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,165، وحصل نحو 71,228,529 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*