“الأرصاد” تحذر: طقس سيئ يضرب منطقة جازان.. وأمطار رعدية على 11 محافظة

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أتربة مثارة و أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1025726
المناطق - واس:

حذر المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على منطقة جازان، حيث تتعرض إلى رياح مثيرة للأتربة، وسقوط أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات “الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، والدرب، وبيش، وجازان، وصبيا، وضمد” موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ومن جانب أخر، كان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، حيث تشهد مناطق شمال شرق ووسط المملكة ومنطقة نجران، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح “الوطني للأرصاد”، في تقريره، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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