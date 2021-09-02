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رئيس أوكرانيا: قد تندلع حرب شاملة بيننا وبين روسيا

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رئيس أوكرانيا: قد تندلع حرب شاملة بيننا وبين روسيا

رئيس أوكرانيا: قد تندلع حرب شاملة بيننا وبين روسيا
الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي
http://almnatiq.net/?p=1025729
المناطق - وكالات:

توقع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، إندلاع حرب شاملة بين بلاده و​روسيا​، بالتزامن مع إعلان موسكو عن إتمام بناء مشروع خط أنابيب «السيل الشمالي-2».

ورد زيلينسكي، خلال مشاركته اليوم في منتدى YES Brainstorming في كييف، على سؤال عما إذا كان من المحتمل اندلاع حرب شاملة بين ​أوكرانيا​ وروسيا، قائلاً: « أعتقد أن ذلك قد يحدث، وهذا الخطر قائم».

وحذر من أن الحرب بين الدولتين ستكون أكبر خطأ لموسكو، مشدداً على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تدمير علاقات الجيران بين روسيا وأوكرانيا و​بيلاروس​، معربًا عن سعيه إلى عقد إجتماع جوهري مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان شركة «غازبروم» الروسية عن إتمام أعمال بناء خط أنابيب «السيل الشمالي-2» الذي سيتيح لموسكو ضخ ​الغاز​ إلى أوروبا التفافًا على أراضي أوكرانيا.

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