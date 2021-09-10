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الصحة: عند الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي الجرعتين لا حاجة لأخذ اللقاح مرة أخرى

الصحة: عند الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي الجرعتين لا حاجة لأخذ اللقاح مرة أخرى

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الصحة: عند الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي الجرعتين لا حاجة لأخذ اللقاح مرة أخرى

الصحة: عند الإصابة بـ”كورونا” بعد تلقي الجرعتين لا حاجة لأخذ اللقاح مرة أخرى
لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1025738
محررو المناطق:
أوضحت وزارة الصحة، الجوانب المتعلقة بإمكانية تلقي اللقاح المضاد لـ”كورونا” في حال الإصابة بالفيروس سواء قبل أو بعد التطعيم أو بين الجرعتين، أو في حال المخالطة لحالة إصابة مؤكدة.
وقالت الوزارة، في حالة الإصابة بكورونا قبل التطعيم، فإنه ينبغي حصول المتعافين على جرعتين من اللقاح، إذ يمكن الحصول على الجرعة الأولى بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة بمتحورات الفيروس، وتكون بعد مرور 3 أسابيع من الجرعة الأولى.
كما أوضحت في حال الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى، يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، مؤكدًة أن في حالة الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعتين لا يتطلب أخذ اللقاح مرة أخرى، وذلك بحسب التوصيات الحالية.
وتابعت: يمكن تلقي اللقاح بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة، وفي حال ثبوت الإصابة فإنه يمكن الحصول على اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، مشيرة إلى أنه لا يوجد ضرر من تلقي اللقاح خلال فترة الإصابة دون علم الشخص.

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