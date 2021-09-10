إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون مخدر للمملكة

محررو المناطق:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للمملكة عبر عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقالت الهيئة إن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث ُعِثر على 810,112 حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية، عبارة عن (عّجانات منزلية وردت للمملكة عبر المطار) وجرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله.

كما تمّكن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 000.80 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها ُمخبأة في “طرد بريدي” يحتوي على “فلتر لتنقية المياه”.

وأضافت الهيئة بأن جمرك ميناء ضباء تمّكن من إحباط محاولة لتهريب 636,917 حبة كبتاجون، فيما تمّكن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 276,11 حبة، كانت مخبأ ًة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.