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«الزعاق» يكشف عن أروع المظاهر الكونية مشاهدة بالعين المجردة (فيديو)

«الزعاق» يكشف عن أروع المظاهر الكونية مشاهدة بالعين المجردة (فيديو)
د خالد الزعاق
http://almnatiq.net/?p=1025755
محررو المناطق:

قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد إن أشهر منازل القمر الإهلال، وأجمل كواكب السماء الزهرة، وأروع المظاهر الكونية مشاهدة بالعين المجردة مقارنة الإهلال بكوكب الزهرة.

وأضاف مقدم فقرة تقويم اليومية على قناة «العربية» أن العرب يسمون كوكب الزهرة بالكوكب الدري (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ)

وتابع الزعاق أن العامة يسمونها بنجمة العشاء، والبعض يسميها بالسرايا لأنها تسري معهم في الليل أي تسهر، فإذا غابت فإنهم ينامون، ومن عجائب كوكب الزهرة أن يومها أطول من سنتها، فيومها 243 يومًا وسنتها 224 يومًا.

واستطرد الزعاق أن من عجائب الزهرة أن الشمس تشرق عليها من المغرب، ومن عجائب الزهرة أنها لا تقطع السماء من المشرق إلى المغرب، ولكن نشاهدها بُعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية، أو قُبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية.

 

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