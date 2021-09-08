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مستشار في الموارد البشرية: تسيب بعض الموظفين الحكوميين دفع المسؤولين لإصدار نظام الانضباط الوظيفي

مستشار في الموارد البشرية: تسيب بعض الموظفين الحكوميين دفع المسؤولين لإصدار نظام الانضباط الوظيفي

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مستشار في الموارد البشرية: تسيب بعض الموظفين الحكوميين دفع المسؤولين لإصدار نظام الانضباط الوظيفي

مستشار في الموارد البشرية: تسيب بعض الموظفين الحكوميين دفع المسؤولين لإصدار نظام الانضباط الوظيفي
الانضباط الوظيفي
http://almnatiq.net/?p=1025757
كشف رضوان الجلواح المستشار في الموارد البشرية، ضوابط وتفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد، مؤكدًا أن نظام الانضباط الوظيفي سيسهل عملية حضور الموظفين إلى العمل.
وأضاف رضوان الجلواح، في تصريحات متلفزه، إن نظام الانضباط اُّقر للقطاع الحكومي ويشمل 25 بندًا تقريبًا، موضحًا أن من أهم هذه البنود هي العقوبات والمكافآت.

وأشار “الجلواح”: “قبل ما يصدر هذا النظام أصدرت في رؤية 2030 هيئة تسمى هيئة قياس الأداء، والذي كان أحد أهم أسباب إنشاء هذه الهيئة هو الانضابط الحكومي، فهذا النظام سوف يسهل عملية قياس أداء الموظفين وتقييمهم وقياس إذا كانوا يستحقون مكافآة أم عقوبة”.
وأوضح مستشار الموارد البشرية، أن أحد أهم أسباب وجود نظام للانضباط الوظيفي هو إخلال وتقصير واضح لبعض الموظفين في جهات حكومية ظهر في بعض جولات قياديين و مسؤولين وعدم التزامهم، مضيفًا “الآن بعدما صار دمج بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الموارد البشرية صارت في بعض التعديلات على بعض اللوائح التنظمية ولائحة العقوبات، ومن المتوقع أن يكون تقييم الموظفين كل ثلاثة أشهر، لافتًا أنه بناء على هذا التقييم سوف يكون هناك جزاء أو عقاب للموظف”.
وتابع “الجلواح”، في النظام الانضباط الوظيفي الجديد لن يحصل أي موظف على ترقية أو زيادة في الراتب إلا إذا كان يستحقها.
وعن العقوبات في نظام الانضباط الوظيفي، قال تختلف درجات العقوبة في نظام الانضباط الوظيفي على حسب المخالفة نفسها، لافتًا أن هذا النظام سوف يعطي الموظف المجتهد حقه، وسوف يكون هناك فصل للموظف في حالة تقصيره على عكس ما كان في السابق.

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